Pronostic Espagne Norvège : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

L’Espagne débute par une victoire face à la Norvège

Après ses échecs lors de l’Euro 2016 et du Mondial 2018, l’Espagne avait retrouvé de sa superbe en atteignant les demi-finales du championnat d’Europe 2020. Lors de cette compétition, les Espagnols avaient pratiqué un jeu très plaisant qui leur a permis d’enchaîner en Ligue des nations. En effet, la Roja a remporté son groupe devant le Portugal et participera au Final 4 au mois de juin prochain. Annoncée comme l’un des favoris pour le titre au Qatar, la sélection espagnole avait parfaitement débuté en infligeant un cinglant 7-0 au Costa Rica. La suite fut moins glorieuse pour les hommes de Luis Enrique qui n’ont plus remporté le moindre match avec un nul contre l’Allemagne et un revers face au Japon. Qualifiée pour les 8es de finale, l’Espagne s’est fait surprendre par la sensation du Mondial, le Maroc. À la suite de ce revers, Luis Enrique a été démis de ses fonctions et a été remplacé par Luis de la Fuente. Le nouveau sélectionneur s’appuie sur un groupe jeune, puisque si Sergio Busquets a pris sa retraite, Alba ou Azpilicueta n’ont pas été appelés. De plus, la pépite Pedri blessé a déclaré forfait pour ce rassemblement. Dans cette équipe, on retrouve Morata, Gavi, Rodri, Ruiz, Oyarzabal, Olmo ou Williams.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Norvège possède une génération intéressante, mais n’a pas réussi à se qualifier pour une compétition majeure. Lors des éliminatoires pour le Mondial, la sélection norvégienne avait dû se contenter de la 3e place de son groupe derrière les Pays-Bas et la Turquie. Ensuite, les Norvégiens ont de nouveau déçu en Ligue des nations en étant dominés par la Serbie. Le sélectionneur Solbakken compte un vivier de joueurs intéressants avec le capitaine Ødegaard qui brille à Arsenal, Meling, Elyounoussi, Berge, Sorloth ou Solbakken (Roma). En revanche, la star de cette équipe, Haaland, a dû quitter le groupe à la suite d’une blessure. À domicile, l’Espagne devrait prendre le dessus sur une équipe de Norvège privée d’Haaland.

► Le pari « Victoire Espagne et Plus de 1,5 but » est coté à 1,53 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 206€ (306€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Morata buteur » est coté à 1,67 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 234€ (334€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Espagne Norvège :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Espagne Norvège détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !