Pronostic Norvège Espagne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Espagne enterre les derniers espoirs norvégiens

Absente de compétition internationale depuis l’Euro 2000, la Norvège y croit avec l’émergence de Haaland et Ødegaard. La sélection norvégienne pensait retrouver les sommets. Malheureusement pour eux, les Norvégiens n’ont pas encore répondu aux attentes. Incapable de se qualifier pour l’Euro 2020 et le Mondial 2022, la Norvège semble mal partie pour participer à l’Euro 2024. En effet, dans leur groupe, les Norvégiens n’occupent que la 3e place derrière l’Écosse et l’Espagne avec 2 points de retard sur les Espagnols (qui compte 1 match en moins) et 5 sur l’Écosse. Dans un groupe où la Roja semblait quasiment assurée d’une place qualificative, la Norvège ne s’attendait pas à voir l’Écosse à un tel niveau. En s’inclinant contre les Écossais à domicile, les Norvégiens ont perdu gros dans l’optique de la qualification. De plus, les partenaires de Martin Ødegaard ont subi une grosse défaite en Espagne (3-0) avant d’être tenus en échec en Géorgie (1-1). Depuis cette mauvaise passe, la Norvège s’est reprise à domicile avec des succès sur Chypre (3-1) et la Géorgie (2-1). En fin de semaine dernière, la bande d’Haaland (doublé) s’est reprise sur le terrain de Chypre (0-4). Pour ce rassemblement de la dernière chance, Solbakken s’appuie sur un groupe traditionnel avec Meling, Odegaard, Ryerson, Gregersen, Ajer, Berge, Sorloth ou Haaland.

De son côté, l’Espagne a dominé le football mondial autour des années 2010. Depuis, la Roja a souvent été décevante avec pour meilleur résultat une demi-finale de l’Euro 2020 face au futur champion, l’Italie. Sorti dès les 8es de finale du Mondial 2022 au Qatar, l’Espagne a misé sur Luis de la Fuente. Le technicien a permis à son équipe de remporter la dernière Ligue des nations. De plus, la sélection espagnole est bien partie pour se qualifier pour le championnat d’Europe 2024 en Allemagne. En effet, malgré une défaite surprenante en Écosse, l’Espagne s’est bien reprise avec deux superbes victoires face à la Géorgie (1-7) et Chypre (6-0). En fin de semaine dernière, les Espagnols ont confirmé leur retour en forme en prenant leur revanche sur l’Écosse (2-0, après la défaite sur le même score concédé à Glasgow) sur des réalisations de Morata et Sancet, qui permettent à la Roja d’être en 2e position de leur poule. En pleine confiance et déjà vainqueur à l’aller (3-0), l’Espagne devrait s’imposer face à la Norvège et enterrer ses derniers espoirs de qualif.

L'Espagne mate la Norvège