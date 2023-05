Le PSG champion sans briller à Strasbourg

RC Strasbourg 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Gameiro (79e) pour le RCSA // Messi (59e) pour le PSG

Sans appuyer sur le champignon, le PSG s’est contenté d’un nul à la Meinau (1-1) pour assurer son onzième titre de champion de France. Sans jamais lâcher, Strasbourg a tenté en contre, jusqu’à parvenir à décrocher un point salvateur synonyme de maintien (avec Auxerre relégué à 5 unités, et Nantes à 7).

Diallo maman poteau

Sans surprise, les Parisiens s’attellent à confisquer le cuir, face à un bloc strasbourgeois très compact. Le début de match, lui, est cadenassé au possible, tant les locaux ne sont absolument pas dérangés par un match nul. Kylian Mbappé finit par tester Matz Sels, mais le portier belge remporte son face-à-face et chipe le ballon au Bondynois (11e). Sels, sort d’ailleurs une parade cruciale sur sa droite un peu plus tard, sur une reprise du plat du pied droit de Renato Sanches, au point de penalty (29e). Le PSG peine toujours à dicter le rythme, et dans ces conditions, Habib Diallo demeure un poison en transition. Pour preuve, Gianluigi Donnarumma est obligé de détourner sa frappe pied gauche en pleine surface, après un bel enchaînement pour laisser Danilo Pereira dans le vent (22e). Les deux équipes réclament chacune un penalty, avec El Chadaille Bitshiabu en ange puis en démon côté francilien, mais en vain. C’est le moment que choisit l’attaquant sénégalais pour ressortir du bois. Sur la lancée de sa saison à 20 buts, Diallo déclenche une demi-volée horizontale des 25 mètres, légèrement tournante, qui fait résonner le montant gauche de Donnarumma (38e).

Champion petit bras

Au retour des vestiaires, il y a toujours plus d’action et de rythme en tribunes. Les ultras strasbourgeois honorent même Dimitri Liénard avec un tifo géant, lui qui célèbre ses 10 ans de bons et loyaux services avec la liquette du RCSA. Mais pour son avant-dernière sortie avec le Paris Saint-Germain, et sa dernière en vadrouille hors de la capitale, Lionel Messi fait mouche. La Pulga attend que Mbappé soit face au jeu, puis se sert de sa fixation sans nécessairement réaliser un appel tranchant. Infiltré côté gauche, le champion du monde 2022 croise de son bon pied, de manière clinique (0-1, 59e). 16 buts et 16 passes décisives en Ligue 1 pour l’Argentin, qui auraient pu être améliorés 10 minutes plus tard, si son complice Mbappé n’avait pas manqué le cadre sur une reprise (69e). Le septuple Ballon d’or dépasse également Cristiano Ronaldo, avec ce 496e caramel inscrit en carrière dans un des cinq grands championnats.

Malgré les apparences, les Alsaciens finissent en pressant plus haut, pour arracher leur maintien au mérite. Pas attaqué à l’angle droit de la surface, Kevin Gameiro joue sur Morgan Sanson, dont la reprise pied droit est détournée par Donnarumma sur sa gauche. À l’affût, Gameiro bondit en deuxième lame et conclut en deux temps, profitant d’une erreur technique de Danilo, incapable de se dégager (1-1, 79e). L’ancien de la maison parisienne inscrit là son 97e but dans l’élite, et Sels ferme une dernière fois la porte sur une accélération de Mbappé, en sortant dans ses pieds, dans le bon tempo (85e). Dans le temps additionnel, Frédéric Antonetti et Christophe Galtier se congratulent, et tout est bien qui finit bien pour les deux formations, dans une Meinau prête à faire peau neuve.

Strasbourg (3-5-1-1) : Sels – Is. Doukouré, Nyamsi, Perrin – Dagba (Liénard, 66e), H. Diarra I. Sissoko (Gameiro, 76e), Sanson, Guilbert – Bellegarde – H. Diallo. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

PSG (3-5-2) : Donnarumma – Danilo, S. Ramos, Bitshiabu – Zaïre-Emery, Vitinha (Soler, 84e), Verratti, R. Sanches, Bernat – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

