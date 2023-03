La Belgique s'offre l'Allemagne

Allemagne 2-3 Belgique

Buts : Füllkrug (44e) et Gnabry (87e) pour la Mannschaft // Carrasco (6e), Lukaku (9e) et De Bruyne (78e) pour les Diables

Cette Belgique continue de séduire. Par un jeu de transition proche de la perfection, des courses à n’en plus finir, un pressing constant et de belles séquences de possession, les Diables rouges ont impressionné à Cologne ce mardi soir en s’offrant la Mannschaft pour la deuxième de Domenico Tedesco (1-2). Complètement dépassés lors du premier acte, les hommes d’Hans-Dieter Flick ont montré un visage intéressant, mais trop insuffisant pour espérer quoi que ce soit dans le cadre de ce match amical.

Deux passes décisives et un but pour De Bruyne

Il n’y avait d’amical que le nom. En tout cas du côté des visiteurs. D’abord parce que Tedesco l’avait annoncé en conférence de presse la vieille : « Vous verrez encore de nouveaux visages. Mais toutes les adaptations que je vais faire, je les fais pour gagner, même pour un amical. Gagner est la seule chose qui compte dans le football. » Ensuite, parce qu’il a finalement présenté un onze très proche de sa première composition à Stockholm où seuls Koen Casteels et Orel Mangala ont remplacé respectivement Thibaut Courtois et Leandro Trossard. Mais enfin et surtout parce que les Diables ont commencé la partie sur les chapeaux de roues. Très haut sur la pelouse, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont mis le pied sur le ballon, remporté les duels, pris le match en main, jusqu’à ouvrir le score. Sur un jeu de remise parfait de Romelu Lukaku, le capitaine belge sert Yannick Carrasco, oublié sur le côté gauche. Par la suite, Marius Wolf s’est complètement fait embarquer par l’ailier de l’Atlético de Madrid qui a envoyé un boulet de canon sur lequel Ter Stegen n’a rien pu faire (0-1, 6e). À peine la remise en jeu sifflée que les visiteurs sont repartis à la charge. Récompensés de leur début de match tonitruant, les Belges vont même faire le break quelques minutes plus tard grâce à leur meilleur buteur. Encore une fois au service, De Bruyne réussit à attirer quatre joueurs autour de lui pour libérer la balle à Lukaku qui ne laisse aucune chance au portier de la Mannschaft (0-2, 9e). Un but rendu possible grâce à une excellente récupération d’Amadou Onana une poignée de secondes plus tôt. Finalement, les Allemands sont rentrés aux vestiaires avec un but de retard. Inoffensifs dans le jeu, les coéquipiers de Timo Werner sont libérés par ce diable de Niclas Füllkrug, buteur sur un penalty causé par une main de Lukaku (1-2, 44e).

Et ils s’en sortent bien. Quelques minutes plus tôt, Dodi Lukebakio avait manqué l’inratable, au terme d’une contre-attaque, en ne trouvant pas le cadre seul face à Ter Stegen (20e). Enfin, Lukaku avait vu son coup de casque heurter la barre transversale sur un corner (23e). Après la pause, les Allemands ont montré un tout autre visage. Revigorés, les soldats de Flick ont tout de même manqué cruellement de lucidité dans les derniers mètres. Füllkrug n’a par exemple pas réussi à cadrer sa tête sur un coup franc bien tiré de Joshua Kimmich (57e), Timo Werner a vu l’arbitre de touche lever son drapeau pour une position de hors-jeu logique sur un but, annulé donc, juste avant l’heure de jeu (59e). Enfin, Serge Gnabry a trouvé le poteau d’une frappe limpide à l’entrée de la surface après avoir éliminé deux défenseurs belges (84e). Il n’en fallait pas tant pour Kevin De Bruyne. Le capitaine, déjà double passeur décisif, a mis fin à tout suspense dans cette vague de manqués allemands. Au bout d’une contre-attaque qu’il a lui-même lancée, le pilier de Manchester City est venu pousser le ballon au fond des filets sur une remise de Leandro Trossard, entré en cours de jeu (1-3, 78e). La réduction du score de Gnabry en fin de partie restera anecdotique (2-3, 87e). Ce n’était peut-être qu’un match amical, mais les Diables de Tedesco ont réussi leur premier test, et terminent ce rassemblement les poches pleines de points et de confiance.

Allemagne (4-2-3-1) : Ter Stegen – Wolf, Kehrer, Ginter, Raum (Gunter, 68e) – Goretzka (Nmecha, 32e), Kimmich (cap.) – Gnabry, Wirtz (Can, 32e), Werner – Fullkrug. Sélectionneur : Hans-Dieter Flick.

Belgique (4-3-3) : Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen (Saelemaekers , 45e), Theate – De Bruyne (cap.) (Openda, 79e), Onana, Mangala (Lavia, 79e) – Lukebakio (Bakayoko, 57e), Lukaku (De Katelaere, 68e), Carrasco (Trossard, 57e). Sélectionneur : Domenico Tedesco.

