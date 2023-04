L'indéboulonnable Thomas Müller

Jamais décevant dans les grands matchs, Thomas Müller a encore sorti son costume trois pièces pour faire un récital. Opposé ce samedi au Borussia Dortmund, leader de Bundesliga, le Bayern Munich n’avait pas le choix : il fallait remporter ce 133e Klassiker pour continuer de croire au titre. Un défi que les hommes de Thomas Tuchel, qui s’asseyait pour la première fois sur le banc bavarois, ont brillamment relevé notamment grâce à la performance XXL de l’insatiable Thomas Müller, auteur d’un doublé. Loin d’être le joueur le plus sexy et le plus médiatisé, l’international allemand a encore montré que le Bayern ne pouvait pas se passer de lui.

Qui d’autre ?

Joueur en activité avec le plus de matchs en Bundesliga, le numéro 25 effectue sa 23e saison sous les couleurs du Bayern Munich, son club de toujours, qu’il a rejoint dès ses 10 ans. L’homme à l’efficacité diabolique et au sourire effrayant fait partie des meubles. S’il ne portait pas le brassard de capitaine ce samedi, c’est tout naturellement lui qui a porté son équipe face aux Borussen. Après la boulette de Kobel, qui prendra sûrement toute la lumière, c’est lui qui a enfoncé le clou en profitant d’une déviation de De Ligt pour tromper du le portier du BvB du…tibia (17e). Du Müller dans le texte. Quelques secondes plus tard, l’international allemand va passer en mode renard des surfaces et profiter d’un tir repoussé de Sané pour mettre K.O Dortmund (23e). Pour la 25e fois en Bundesliga, Thomas Müller a inscrit au moins deux buts dans une rencontre. Un record béton puisqu’il est le seul joueur actuel du championnat allemand à avoir ces statistiques.

Pour marquer au fer rouge son empreinte sur le match, comme si c’était encore nécessaire, « TM25 » va être impliqué sur le quatrième et dernier pion de son équipe. Sur un centre fort de Sané, Müller a laissé intelligemment passer le cuir entre ses jambes pour Coman (50e). Encore un exemple de son sens du but au service du collectif. Sorti sous un tonnerre d’applaudissement (69e), le faux 9 allemand peut désormais espérer soulever un 32e titre avec le Bayern Munich. En étant le grand artisan de cette victoire, il a permis à son club de reprendre la tête du championnat à huit journées de la fin et à continuer de rêver d’un 11e Meisterschale consécutif.

Papy fait de la résistance

Remplaçant à une reprise seulement lors des deux dernières saisons, le buteur de 33 ans a goûté au banc de touche lors de cette saisons 2022-2023. Après avoir loupé six matchs avec le Bayern, notamment à cause de problèmes de hanches, et avoir été éliminé dès la phase de poules du Mondial avec l’Allemagne, Müller n’a pas été titulaire durant deux matchs consécutifs, une première depuis octobre 2019, sous le mandat de Niko Kovac. Pour ne rien arranger, le champion du monde 2014 a dû composer avec l’éclosion de jeunes talents comme l’excellent Jamal Musiala, tout à fait capable de jouer à son poste. Mais le troisième meilleur du club – avec 236 réalisations – a du coffre. Alors que beaucoup commençaient à penser qu’il était sur le déclin, le natif de Weilheim in Oberbayern a marqué deux buts et délivre quatre passes décisives en l’espace de six matchs avec le brassard de capitaine autour du bras, en l’absence de Neuer, entre fin janvier et mars. Pion essentiel du Bayern Munich, l’Allemand a mis fin aux doutes à son sujet ce samedi après-midi. L’arrivée de Thomas Tuchel ne changera pas son statut, il est indéboulonnable. Alors que la course au titre est totalement relancée suite à cette victoire face à Dortmund, le FCB est encore en lice en coupe d’Allemagne mais surtout en Ligue des champions. Le club bavarois affrontera dans deux semaines Manchester City en quarts de finale. L’histoire est encore loin d’être terminée, les Skyblues sont prévenus.

Revivez la victoire de Lens à Rennes (0-1)