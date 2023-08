Arsenal grille Manchester City et soulève le Community Shield

Sur le fil, les Gunners ont pris leur revanche sur le champion d'Europe mancunien en égalisant dans le temps additionnel avant de se montrer plus prompts aux tirs au but. Le premier trophée de la saison est pour les hommes de Mikel Arteta.

Arsenal 1-1 (4-1 T.A.B.) Manchester City

Buts : Trossard (90e+11) pour les Gunners // Palmer (77e) pour les Citizens

Tirs au but réussis : Ødegaard, Trossard, Saka et F. Vieira pour les Gunners // B. Silva pour les Citizens

Tirs au but manqués : De Bruyne & Rodri pour les Citizens

En sortant son bulldozer Erling Haaland (13 ballons touchés, 6 passes réussies et aucun tir ni aucune occasion) à l’heure de jeu pour faire entrer Cole Palmer, Pep Guardiola pensait avoir réussi un coup de maître ce dimanche contre Arsenal. Treize minutes plus tard, l’international espoirs anglais signait d’un délicieux caramel déroulé par son pied gauche (sur une contre-attaque brillamment lancée par Phil Foden) ce qui ressemblait au but de la gagne (77e). Sauf que le disciple du Catalan, Mikel Arteta, a lui aussi eu du pif : Leandro Trossard a tombé la chasuble à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire, et a profité d’un temps additionnel à rallonge pour envoyer tout le monde aux tirs au but avec l’aide de Manuel Akanji (90e+11). Kevin de Bruyne y a fracassé la barre, Rodri s’est heurté à Aaron Ramsdale avant que Fábio Vieira ne nettoie la lucarne. Comme en 2021 (contre Liverpool), les Canonniers prennent le Community Shield aux pénos ainsi qu’une petite revanche sur l’ogre citizen.

Havertz manque le coche

La formation de Mikel Arteta, qui alignait les trois recrues pour lesquelles elle a posé 230 millions cet été (Declan Rice, Jurriën Timber et Kai Havertz), a parfois souffert face à son grand frère. Mais elle a peu à peu fait jeu égal avec ce dernier, notamment parce que William Saliba a fait la police derrière. Havertz aurait d’ailleurs rapidement pu lancer sa nouvelle aventure de la meilleure des manières, s’il n’avait pas été écœuré à deux reprises par Stefan Ortega (titulaire hors Premier League) à bout portant et à chaque fois après un déboulé des Londoniens du côté de Manuel Akanji (à la 25e puis à la 40e, quand Arsenal a réellement commencé à jouer). Ce même Akanji avait pourtant allumé la première mèche dans son couloir (5e) et ce ne fut pas la seule frayeur d’Aaron Ramsdale, que ce soit ballon au pied ou sur les tentatives de Rodri (une frappe vicieuse à la 14e, un lob du milieu de terrain à la 44e).

21 – Aged 21 years and 92 days, Cole Palmer is the youngest player to score in the Community Shield since Cesc Fàbregas for Arsenal against Chelsea in 2005 (18 years, 95 days). Pearler. pic.twitter.com/YzJcWFD8Wu — OptaJoe (@OptaJoe) August 6, 2023

Heureusement, le portier s’est ensuite mis en évidence dans le bon sens du terme en détournant un coup de casque de John Stones (52e) ou en évitant le break devant Foden (82e) et Rodri (83e). Surtout, il s’est montré décisif lors de la séance de tirs au but. Côté Sky Blues, on aura aussi vu un Mateo Kovačić déjà indispensable à la première relance (en début de match, du moins) ou De Bruyne – entré en seconde période – retrouver des sensations après sa blessure contractée en finale de Ligue des champions le 10 juin dernier… Avant de craquer depuis les onze mètres. Eh oui : ça fait tout drôle, un monde où Manchester City ne rafle plus tout ce qui est sur son passage.

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel (Smith-Rowe, 88e), Timber (Tierney, 76e) – Partey, Rice (Nketiah, 81e) – Saka, Ødegaard (c), Martinelli (Trossard, 75e) – Havertz (Vieira, 87e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Manchester City (4-2-3-1) : Ortega – Walker (c), Stones, R. Dias, Akanji – Rodri, Kovačić (De Bruyne, 64e) – B. Silva, Álvarez, Grealish (Foden, 58e) – Haaland (Palmer, 64e). Entraîneur : Pep Guardiola.

