Reims l'emporte à l'arrachée face à Clermont

Stade de Reims (4-3-3) : Rajković - Konan, Faes, Abdelhamid, Gravillon - Flips (Kebbal, 46e), Matusiwa, Cassamá (Lopy, 64e) - Ekitike (Koffi, 85e), Touré (Donis, 64e), Mbuku (Foket, 46e). Entraîneur : Óscar García.



Clermont (4-2-3-1) : Djoco - Zedadka, Billong, Ogier, Nsimba - Abdul Samed (Hamel, 90e+2), Gastien (Magnin, 76e) - Dossou, Berthomier (Iglesias, 76e), Allevinah - Bayo. Entraîneur : Pascal Gastien.

Konan, ce barbare.Sous les précipitations champenoises, Rémois et Clermontois ont livré une prestation longtemps sans grande saveur. Et au moment où on ne l'attendait plus, Ghislain Konan a allumé un pétard incroyable pour offrir la victoire au Stade de Reims.Le promu se montre pourtant rapidement dangereux, mais Dossou ne cadre pas sur un très bon service d'Allevinah (5), alors que ce dernier ne trouve pas la lucarne de Rajković (14). Les deux seuls petits frissons de l'après-midi pour le portier serbe, malgré une possession plutôt à l'avantage de Clermont au fil d'un premier acte disputé sur un faible rythme. En face, Reims est bien à la peine pour créer le moindre danger, même si la lumière aurait pu venir d'Abdelhamid, auteur d'un superbe enchaînement qui force Djoco à une magnifique parade (40). Dans la foulée, le but de Mbuku est logiquement refusé pour hors-jeu.Changement tactique à la pause pour Óscar García avec un passage à trois derrière et l'entrée du feu follet Kebbal, qui ne tarde pas à se mettre en évidence avec un bon centre à destination d'El Bilal Touré, pas assez tranchant dans sa reprise (49). Reims fait preuve d'un peu plus de maîtrise, mais pèse toujours bien trop peu offensivement pour espérer quoi que ce soit, à l'image de cette frappe de Konan qui s'envole directement en tribunes (70). Mais alors que le public présent dans les tribunes de Delaune commençait à perdre espoir, ce même Konan fait se lever le stade comme un seul homme d'une frappe téléguidée en pleine lucarneVoilà qui valait le coup d'attendre.