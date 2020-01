L'Espanyol gâche la rentrée du Barça

64

Espanyol (4-4-2) : D. López - J. López, Naldo, Espinosa, D. Vilá - V. Gómez (Vargas, 62e), Da. López (Iturraspe, 67e), M. Roca, Melendo (Wu Lei, 74e) - Calleri, Darder. Entraîneur : Abelardo.



FC Barcelone (4-3-3) : Neto - S. Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitić (Vidal, 46e), Busquets, De Jong - Messi, Suárez, Griezmann (Semedo, 80e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

D'aucuns prédisaient que le leader allait danser sur la dépouille du dernier. Il n'en a rien été. Dans un derby catalan animé et fertile en rebondissements, un Barça poussif a été accroché par l'Espanyol (2-2), ce samedi soir.Pour sa grande première à la tête de l’Espanyol et ses retrouvailles avec le Barça, où il a évolué en tant que joueur, Abelardo le répétait à l’envi : «» Dans ce choc des extrêmes opposant la meilleure attaque du championnat à la pire défense et plus mauvaise formation à domicile cette saison (0 victoire), ce sont lesqui frappent, à la surprise générale, les premiers. Sur un coup franc botté par Roca, David López trompe de la tête Neto, titulaire en l’absence de Ter Stegen. Sonné par cette entame dans un RCDE Stadium brûlant, un Barça atone s’en remet à sa possession outrageuse pour tenter d'inverser le scénario. Messi, d’abord d’une frappe trop écrasée (27), avant une tête bien captée par Diego López (41), réagit timidement. C’est finalement Suárez qui se montre le plus dangereux d’un pointu finissant sur le poteau (42).Il faut attendre l’entrée en jeu, à la pause, d’Arturo Vidal pour voir véritablement le Barça impulser une nouvelle dynamique. Buteur à la réception d’un centre de Jordi Alba, Suárez se mue ensuite en passeur décisif d’une merveille de l’extérieur du droit pour le milieu chilien. La septième offrande de l’Uruguayen cette saison, faisant de lui le meilleur passeur de Liga. Plus sereine, à l’image de Luis Suárez, proche du doublé après un festival de Messi (65), la troupe de Valverde se saborde finalement inutilement avec l’expulsion grotesque de De Jong (75). Et elle finit par le payer cash en fin de rencontre sur un coup de boutoir de Wu Lei, qui venait tout juste d'entrer en jeu.Un nul aux allures de défaite pour le Barça – invaincu en Liga depuis le 7 novembre – qui reste malgré tout leader devant le Real grâce à une meilleure différence de buts.