Villarreal surprend le Real Madrid

Real Madrid 2-3 Villarreal

Buts : Pau Torres (16e, CSC) et Vinícius Júnior (48e) pour les Merengues // Chukwueze (39e et 80e) et Morales (70e) pour le Submarino Amarillo

À Santiago Bernabéu ce samedi soir, Villarreal s’est imposé face au Real Madrid au terme d’un match à rebondissements (2-3) pour grimper au cinquième rang à quatre points de la Ligue des champions.

C’est d’ailleurs sur une situation confuse que les Merengues prennent l’avantage, après un quart d’heure du jeu : parti en contre, Marco Asensio tente de trouver Karim Benzema ou Rodrygo en retrait et son centre heurte la jambe droite de Pau Torres qui trompe Pepe Reina (1-0, 16e). Meilleurs balle au pied, les Jaunes se hissent alors doucement vers la surface de Thibaut Courtois jusqu’à trouver la faille : le service de Giovani Lo Celso pour Samuel Chukwueze permet en effet au Nigérian d’éliminer Nacho d’une sublime feinte extér-inter, avant de placer son plat du pied gauche au fond (1-1, 39e). Peu avant la pause, Courtois sauve même les siens d’un deuxième but en détournant la frappe rasante de Juan Foyth (45e+1).

Des Madrilènes secoués, mais dont le salut s’inverse au retour des vestiaires. Lancé depuis le milieu de terrain, Vinícius Júnior parvient à transpercer la défense valencienne – avec une légère réussite – pour conclure sous la hanche de Reina (2-1, 48e). Le deuxième acte repart alors sur une attaque-défense, dont le Brésilien est tout proche de profiter d’un enroulé contré in extremis par Foyth (63e). C’est finalement José Luis Morales, à peine entré, qui égalise au terme d’un cafouillage (2-2, 70e). Mieux, les visiteurs prennent l’avantage dans la foulée, encore avec Chukwueze, sur une sublime frappe enveloppée à l’entrée de la surface (2-3, 80e).

Le Super Eagle a plané sur Madrid.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Nacho, Alaba (Militão, 46e), Rüdiger, Vázquez – Ceballos (Camavinga, 76e), Tchouameni (Modrić, 72e), Asensio – Vinícius Júnior, Benzema (Valverde, 59e), Rodrygo. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Villarreal (4-3-3) : Reina – Foyth, Mandi, Pau Torres, Pedraza – Terrats (Trigueros, 33e), Parejo, Baena (Mojica, 90e+1) – Chukwueze (Kiko Femenía, 90e+1), Lo Celso (Morales, 67e), Pino (Alberto Moreno, 67e). Entraîneur : Quique Setién.