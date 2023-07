Le verdict est tombé après l'embrouille Baena-Valverde lors de Real-Villarreal

Les hommes mentent, pas les images.

Le 8 avril dernier, Álex Baena et Federico Valverde en étaient venus aux mains après un houleux Real-Villarreal. Baena avait ensuite déposé une plainte, affirmant avoir été frappé par le milieu du Real. De son côté, l’Uruguayen a accusé son adversaire d’avoir fait allusion à la grossesse compliquée de sa compagne Mina Bonino. Ce lundi, on apprend que la plainte de Baena vient tout juste d’être archivée par le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM). En effet, le juge a considéré que les vidéos de la scène – qui s’est passée sur le parking du stade Santiago-Bernabéu – ne correspondent pas à la version du milieu de Villarreal : « La commission du délit qui a donné lieu à la constitution de l’affaire n’est pas dûment établie », peut-on lire dans le communiqué du tribunal.

Cette décision n’a pas empêché le juge d’instruction sportif, Juan Antonio Landaberea, de proposer une sanction de cinq matchs pour Valverde. La Casa Blanca, qui a totalement récusé le juge, estime cette décision « impartiale » et « extrêmement grave » : « Non seulement parce qu’il affecte la sécurité juridique des joueurs et des clubs, mais aussi parce qu’il porte atteinte à la crédibilité même du système. » Par ailleurs, la commission de discipline prendra elle aussi une décision concernant cette affaire.

Amenez le pop-corn et les sodas, l’histoire devrait encore durer.

Le juge d'instruction requiert quatre matchs de suspension contre Valverde dans l'affaire Baena