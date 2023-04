Une nouvelle version dans l’agression de Fede Valverde contre Alex Baena

Agressé par Fede Valverde à l’issue de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal (victoire 3-2 du Sous-Marin jaune), Alex Baena avait été accusé par l’Uruguayen d’avoir fait des remarques sur les problèmes de grossesse rencontrés par son épouse. Une version qu’a tout de suite niée le joueur de Villarreal sur ses réseaux sociaux : « C’est totalement faux que j’ai dit ça ! » Depuis, les images des deux matchs polémiques entre les deux équipes, à savoir celui en Coupe du roi le 19 janvier et celui du week-end passé en Liga, ont été revues par les différentes chaînes propriétaires des droits, mais aucune n’a trouvé de référence au fils de Valverde, rapporte la radio espagnole SER ce lundi.

🚨Explica ANTÓN MEANA al @QueThiJugues que a esta hora NO se han encontrado IMÁGENES en las que Àlex Baena haga referencia al hijo de Valverde tal y como se apunta desde Madrid. Se han revisado los partidos de Copa del Rey y el de Liga. — ✖avi Sidro 〽️ 🗣🎙🇺🇦 (@XaviSidro) April 10, 2023

Le journal catalan SPORT avance même une autre version : Alex Baena aurait en fait dit à Fede Valverde (et à Vinicius qui traînait dans les parages) lors du match de Coupe du Roi en janvier : « Voyons si vous arrêtez de pleurer sur les réseaux sociaux, vous êtes des pleurnichards. » S’affrontant de nouveau ce samedi, mais en Liga, l’Uruguayen en aurait profité pour régler ses comptes et aurait même prévenu le milieu de Villarreal sur le terrain : « Je t’attends dehors ! » Après les deux coups assenés à Baena, il lui aurait lâché : « Et maintenant, tu continues à dire ce que tu dis sur le terrain ? »

Très vite, l’entourage de Valverde a expliqué qu’il avait agi pour défendre sa famille, laissant entendre que l’Espagnol s’était réjoui d’une possible perte du bébé par sa femme, toujours enceinte aujourd’hui. Des propos qu’assure n’avoir jamais tenus Baena, expliquant notamment qu’en janvier dernier, personne n’était au courant des problèmes de grossesse de Mina Bonino. Sport explique qu’Alex Baena espérait que son agresseur communique et mette fin à de telles rumeurs. En vain. Malgré les tentatives du clan Valverde de le dissuader de le dénoncer devant la police, il a décidé de le faire à son arrivée à Vila-real dimanche soir.

