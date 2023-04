Valverde a frappé Álex Baena après la défaite du Real Madrid

V pour Vendetta.

En prenant la direction des bus au terme de la victoire de Villarreal face au Real Madrid (2-3) pour le compte de la 28e journée de la Liga, Federico Valverde s’en est pris violemment à Álex Baena et lui aurait même décoché deux coups de poing au niveau du visage, comme le rapportent de nombreux médias espagnols comme El Mundo, Hola, le quotidien ABC ou encore El Chiringuito TV, tous « témoins » des faits. Durant la rencontre, le joueur de Villarreal aurait provoqué le milieu de terrain uruguayen en insultant son fils. Des propos qu’il aurait déjà tenus quelques mois auparavant.

🚨 EXCLUSIVA @alexsilvestreSZ 🚨 👀 Fede Valverde le ha pegado un puñetazo a Baena tras el partido. pic.twitter.com/P1tQeOmtvg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2023

Tout aurait en fait commencé le 19 janvier dernier, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Roi et la victoire des soldats de la Casa Blanca à Villarreal (2-3). Lors de ce rendez-vous, le jeune Espagnol de 21 ans aurait lancé « Tu peux pleurer maintenant que ton fils ne va pas naître » après une intervention musclée de Valverde au stade de la Céramique. Est-ce vrai ou pas ? En tout cas, le 24 février, la femme de Valverde avait surpris tout le monde en expliquant dans les colonnes de AS que les médecins lui avaient annoncé que le bébé avait une trisomie incompatible avec la vie. « Après avoir pleuré pendant un mois entier, avoir fait le deuil, alors que j’avais mon deuxième fils dans mon ventre, hier la nouvelle la moins attendue nous est parvenue : le bébé va bien », peut-on lire dans l’interview. Sur ses réseaux sociaux, Mister Baena s’est défendu ce dimanche matin, assurant qu’il n’avait jamais dit ça et en repostant un tweet stipulant que l’interview de la femme de l’Uruguayen remonte au 24 février, soit un mois après la rencontre, et qu’il était donc impossible qu’il soit au courant des problèmes de grossesse de Madame Valverde. À noter toutefois que cette dernière parlait « d’une des semaines les plus difficiles » que le couple traversait le 16 janvier sur un post Instagram, en précisant à un journaliste, le même jour, qu’il ne « s’agissait pas de football ».

Au courant ? Ce week-end, Baena aurait en tout cas balancé une phrase du même style qu’il y a quelques mois sur le rectangle vert. À la fin de la partie, Valverde aurait volontairement attendu Baena dans le tunnel, et lui aurait envoyé deux coups de poing après avoir lancé : « Maintenant, répète ce que tu as dit sur mon fils pendant le match ! » La police n’a pas encore lancé d’enquête, bien qu’une vidéo confirmerait ces informations. La raison ? Villarreal n’a pas encore porté plainte, mais songerait à le faire selon les informations de Relevo.

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) April 9, 2023

Dans l’autre rendez-vous de l’UFC ce week-end, Adesanya a mis KO Pereira et a récupéré sa ceinture. Emoji arc et flèches.