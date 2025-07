Lothar Matthäus aimerait voir Franck Ribéry revenir au Bayern Munich

Kaiser Franck de retour dans l’empire bavarois ?

Quand Lothar parle du Bayern Munich, on se tait et on écoute. 410 rencontres avec les Munichois, ça forge un homme et ça force le respect. Sur Sky Sports, le milieu allemand a regretté le manque actuel de légendes bavaroises au sein du club, et notamment un certain Franck Ribéry.

« Tout le monde le connaît »

« Si Franck Ribéry travaillait au Bayern, par exemple en tant qu’entraîneur des jeunes, ce serait au moins un petit début. Le problème, c’est qu’ils n’intègrent pas assez les joueurs qui ont marqué le club, a-t-il expliqué. Et quand ils le font, j’ai le sentiment qu’ils veulent les mettre sous tutelle. »

L’Allemand a également parlé de Philipp Lahm ou Bastian Schweinsteiger qui n’ont aucun rôle au sein de la direction bavaroise, avant de revenir sur le Français, dont le fils joue avec les U14 du Bayern. « Ribéry peut avoir une influence positive sur le travail avec les jeunes, assure-t-il. Au club, tout le monde le connaît. C’est une motivation pour les jeunes joueurs d’imiter l’une de leurs idoles. » Pour rappel, notre Francky National a obtenu son diplôme d’entraîneur en Italie l’an passé.

Pas sûr que le Bayern puisse rivaliser avec Ligue 1+.

