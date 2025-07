Notre dream team de consultants pour la future chaîne de la Ligue 1

Raphaël Varane

L’annonce de sa retraite nous a brisé le cœur, et même si sa nouvelle carrière de dirigeant a l’air de le combler, on aimerait bien qu’il revienne dans nos vies. Sans que son corps soit maltraité, cette fois-ci. Selon L’Équipe, il aurait refusé les avances de la LFP. Mais si on lui proposait de s’associer au micro avec Sergio Ramos ?

Franck Ribéry

Le vilain petit canard à la langue qui fourche. Mais un vilain petit canard qui parle aujourd’hui trois langues, connaît le foot mieux que personne, a illuminé ce championnat pendant les deux ans et demi qu’il y a passés, et possède évidemment un sens du show bien à lui. De là à dire qu’il ferait un excellent homme de terrain…

Alain Bauer

Vous connaissez Alain Bauer ? C’est un expert. On ne sait pas vraiment de quoi, mais c’est un expert. Si vous voulez qu’il soit expert de la Ligue 1, du parcours de Valentin Atangana Edoa ou du 3-4-2-1 de Liam Rosenior, alors il le sera. Peut-être même qu’il l’est déjà.

Franchement, il m’épate Alain Bauer. Il est capable dans la même journée (sur des chaînes différentes) de parler successivement de l’Iran, du narco-trafic, des drones, du réchauffement climatique et même de l’affaire Grégory. Il n’y a qu’un Alain Bauer au monde. Il est à… https://t.co/tnfYlXzK1p — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) June 20, 2025

Vincent Manceau

Si on vous dit figure du football français, qui vient de raccrocher les crampons, vous pensez instantanément à… Vincent Manceau, évidemment. La petite légende du SCO a terminé son voyage à Saumur, en National 2, à 50 bornes de sa ville d’Angers. Et maintenant ? « Le padel, je vais m’y mettre un peu plus souvent, racontait-il au mois de juin pour Le Courrier de l’Ouest. Le golf aussi, j’ai commencé avec mon papa. Un petit futsal avec les copains. Et puis ce que j’aimerais tester, c’est un marathon aussi. Je ne suis pas trop pour courir, mais tout le monde me parle de marathon. J’ai envie de découvrir ça. » Bref : Vincent se fait chier. Sortons-le de là !

Thibaut Pinot

Un grand fan de foot, un capital sympathie inégalé et une tête qui manque à toutes les petites lucarnes de France. Mais il acceptera uniquement si les matchs sont diffusés l’été, en clair, entre 15 et 17 heures.

Lyna Khoudri

Karim Benzema, c’est le football. Alors épouser Karim Benzema, c’est un peu épouser le football. Après tout, elle a bien remporté le Trophée Kopa en 2020…

Marco Verratti

Il parlait tellement sur le terrain qu’il aura forcément des choses à dire sur un plateau. Et puis, cette retraite à 30 ans, c’était un peu prématuré. Quoi, il joue encore au foot ?

L’association avec Benjamin Bourigeaud va faire des étincelles.https://t.co/d5DJCt5oy8 — SO FOOT (@sofoot) July 7, 2025

Émilien des Douze Coups de midi

Ça y est : après 647 émissions à faire suer Jean-Luc Reichmann, Émilien est sorti du jeu, emportant avec lui l’équivalent de 2,56 millions d’euros, mais aussi le cœur des Français. Certes, il est l’archétype du gaillard qui n’y connaît rien au foot, et qui n’en a surtout rien à carrer. Mais il faut avouer qu’il a toujours réussi à nous surprendre.

Une éternité pour répondre, le « Lorient… » lâché sans conviction : on valide l’élimination pour #Émilien !! pic.twitter.com/uwINRl0I6A — 🎙 La Tavarn 🍺 (@LaTavarn) July 6, 2025

John Textor

Et si le cow-boy était bel et bien fait pour le football, mais pas dans le rôle qu’il s’était imaginé ? Et s’il fallait mettre son potentiel comique dans autre chose que la gestion d’un club professionnel sept fois champion de France ?

Valérie Gauvin

T’es un ancien si… t’as connu Valérie Gauvin. Buteuse du MHSC et figure de proue de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2019 organisée dans l’Hexagone, la Réunionnaise a peu à peu disparu du décor au point d’avoir officieusement stoppé sa carrière sur les terrains dès ses 28 ans, préférant enfiler le survêtement d’entraîneuse des attaquantes au FC 3MTKD, club amateur montpelliérain. Le profil parfait pour analyser les contre-appels de Mika Biereth ou le jeu dos au but de Ludovic Ajorque.

