Un club monténégrin exclu dix ans par l'UEFA

Quand le couperet tombe, cela fait mal.

Le FK Arsenal Tivat n’entendra pas les petites musiques des coupes d’Europe pendant les dix prochaines années. C’est la sanction qu’a infligé le CEDB, l’organe disciplinaire de l’UEFA, au club monténégrin pour avoir truqué un match de Ligue Europa Conférence.

En effet, The Athletic relate que le FK Arsenal Tivat a arrangé le match retour du premier tour de qualification de C4, en 2023, disputé face aux Arméniens d’Alashkert… en perdant volontairement 6-1. Conséquence : en plus de l’exclusion, le FK Arsenal Tivat a dû payer 500 000 euros d’amende. Et ce n’est pas tout : il y a des suspendus en pagaille chez les joueurs et les dirigeant, qui ont prit six à dix ans, tandis que Nikola Celebic et Ranko Krgovic ont été bannis à vie de toute activité liée au football. Outch.

