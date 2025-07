Des mots qui vont droit au but.

Déjà un mois que Conrad Jaden Egan-Riley est arrivé à l’Olympique de Marseille. À l’occasion de sa première conférence de presse ce mercredi, l’international espoir anglais a voulu montrer aux supporters marseillais qu’il savait dans quelle aventure il s’engage.

« Le premier club français à avoir remporté la Ligue des champions »

« Je connais pas mal l’histoire du club, pour moi, c’est le plus grand club de France, a-t-il habilement lancé face aux journalistes. Les supporters et le stade sont mémorables, c’est le premier club français à avoir remporté la Ligue des champions. Donc, je connais un peu et je suis sûr que je vais en apprendre davantage. »

Auteur d’une belle saison avec Burnley pour la remontée en Premier League, le défenseur central a su se montrer modeste face aux exigences de son entraîneur. « Mon temps de jeu dépendra de mon travail et de ce que décidera le coach. Mais je veux aider l’équipe et m’améliorer. Je sors d’une très bonne saison, mais je sais que je suis dans un très gros club, où la concurrence est logique. » Engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029, l’Anglais de 22 ans tient à soigner son entrée dans la cité phocéenne.

Au moins, il est bon dans la communication.

