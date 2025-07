Les précisions du clan Mbappé après les révélations du Canard Enchaîné

Ce mercredi, Le Canard Enchaîné révélait que l’IGPN, la police des polices, avait ouvert une enquête à la suite d’un versement de 180 300 euros de Kylian Mbappé à différents policiers. Selon l’hebdomadaire, l’attaquant des Bleus avait par ailleurs signé une attestation dans laquelle il signifiait avoir décidé de verser l’intégralité de sa prime de participation perçue après le Mondial 2022.

« Depuis ses débuts en équipe de France, Kylian Mbappé a toujours choisi de reverser l’intégralité de ses primes de sélection. C’est ce qu’il a fait après la Coupe du Monde 2022, en toute transparence : une partie a été versée à des associations, comme Premiers de Cordée, et l’autre à l’ensemble des agents de sécurité qui ont accompagné l’équipe de France, soit huit personnes, dont plusieurs CRS détachés auprès de la FFF », précise la conseillère en communication du joueur.

« Tout a été fait dans le respect des règles »

L’entourage de Mbappé a tenu à donner sa version de l’histoire : « Tous les membres du staff avaient perçu leur prime post-Mondial — sauf eux. Ce don a été fait dans un esprit d’équité, de reconnaissance du travail accompli, sans aucune contrepartie, Le commandant S., en particulier, n’a jamais été rémunéré pour sa présence auprès de Kylian, y compris lors de déplacements comme celui au Cameroun. Il agissait en tant que représentant officiel de la République et de la Fédération, comme il l’avait déjà fait aux côtés d’autres joueurs avant Kylian. »

Avant de conclure : « Tout a été fait dans le respect des règles, mais aussi dans l’esprit de la loi, qui autorise un joueur à exprimer sa reconnaissance envers celles et ceux qui travaillent dans l’ombre, avec loyauté et engagement. Ce lien de confiance entre les joueurs et les agents de sécurité mérite d’être reconnu, pas dévalorisé. »

