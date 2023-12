Le Real Madrid provisoirement leader de Liga après son succès sur Villarreal

Real Madrid 4-1 Villarreal

Buts : Bellingham (25e), Rodrygo (39e), Diaz (64e) et Modric (68e) pour le Real Madrid // Morales (54e) pour Villarreal

Une petite promenade de santé, à quelques jours des potentielles indigestions.

À l’occasion de la dix-septième journée de Liga, le Real Madrid s’est baladé contre Villarreal et s’est tranquillement imposé pour passer provisoirement en tête du championnat (un point d’avance sur Gérone, en attendant le match des Catalans). Le Sous-Marin Jaune, lui, stagne à une bien triste quatorzième place. Cette victoire, amplement méritée et plus que logique, s’est dessinée un peu avant la demi-heure de jeu : alors que Modric venait de toucher la barre transversale des vingt mètres, le Croate a trouvé la tête de Bellingham d’un centre parfait pour l’ouverture du score de l’Anglais. Un petit quart d’heure plus tard, Rodrygo a signé le break : à la suite d’un corner et d’une situation assez floue, le Brésilien a envoyé la balle dans les filets de Jorgensen en puissance.

Menés 2-0 à la mi-temps au Santiago-Bernabéu, les visiteurs pouvaient-ils dès lors espérer quelque chose ? Malgré la réduction du score de Morales, la réponse est bien évidemment non, et le suspense n’est jamais vraiment réapparu. Surtout que Dias, auteur d’un exploit personnel superbe, a merveilleusement enfoncé le clou tandis que l’inépuisable Modric a profité d’une perte de balle de Capoue pour se faire lui aussi plaisir d’un enroulé du gauche trompant une quatrième fois le pauvre gardien adverse. À noter, tout de même, les blessures observées assez tôt dans la partie : celle de Baena du côté des Groguets et celle d’Alaba chez les Merengues, seule mauvaise nouvelle de la soirée pour le leader.

Et pour le prochain Ballon d’or, pas besoin de vote !

Real Madrid (4-3-1-2) : Lunin – Vazquez, Rudiger, Alaba (Nacho, 34e), Mendy (Garcia, 46e) – Valverde, Modric, Kroos – Bellingham – Rodrygo, Diaz. Entraîneur : Ancelotti.

Villarreal (4-4-2) : Jorgensen – Altimira, Albiol (Cuenca, 46e), Mandi, Pedrasa – Akhomach, Capoue, Parejo, Baena (Terrats, 29e) – Moreno (Sorloth, 46e), Morales. Entraîneur : Marcelino.