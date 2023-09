Trois supporters nommés pour les trophées The Best

Pas de supporters, pas de football.

Comme à son habitude, la FIFA se prépare à décerner ses différents trophées de fin de saison, intitulés The Best, et le trophée des supporters connaît désormais ses trois finalistes. Chacun d’entre eux a évidemment une histoire à raconter et ce seront les fans eux-mêmes qui décideront, par le vote, du vainqueur final. Parmi eux, on retrouve notamment Toto Iñiguez, supporter de Colón en Argentine, qui a eu la merveilleuse idée de ramener son nourrisson au stade et lui faire prendre le biberon en pleine tribune. Merci le réalisateur.

¡#COLÓN PRESENTE EN LOS PREMIOS THE BEST DE FIFA! 🤯🤯 ¡Queremos contarles que Toto Iñiguez está nominado al Premio The FIFA Fan Award 2023! 🔴⚫ Para votarlo, entrá a https://t.co/bH5h6Knbae, create una cuenta y elegí la opción 1. ¡De Santa Fe al mundo! 😎🤩#TheBest #FIFA pic.twitter.com/S9zEFG4aQr — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) September 14, 2023

Pour les deux autres nommés, on retrouve Fran Hurndall, une Anglaise parvenue à réaliser un défi assez fou : parcourir 1000 kilomètres en conduite de balle. La jeune femme a ainsi rallié Sydney, depuis la Gold Coast en Australie, à l’occasion de la Coupe du monde de football cet été, en courant 32 kilomètres quotidiens pendant 32 jours, ballon au pied. Un exploit peu commun, qui a en plus permis de récolter des fonds pour une association œuvrant au développement du sport féminin. Enfin, le dernier nom pour ce trophée l’est malheureusement à titre posthume. Il s’agit de Miguel Ángel, adolescent inconditionnel des Millonarios de Bogota et atteint d’une maladie rare, dont le dernier souhait a été de rencontrer l’ensemble de l’équipe professionnelle avant son décès par euthanasie.

Il n’y a pas que les magouilles et les simulations.

Maxime Gonalons : « Je trouve que l'OL a perdu son âme »