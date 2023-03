Marcher sur des œufs, définition.

Après avoir donné sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France qui affrontera les Pays-Bas (le 24 mars), puis l’Irlande (le 27) en qualifications pour l’Euro 204, Didier Deschamps a été questionné sur la situation en équipe de France féminine, et le putsch des joueuses cadres de la sélection qui se sont mises en retrait pour obtenir le départ de Corinne Diacre. « C’est la rentrée, mais vous ne m’épargnez rien », a souri le sélectionneur au moment de la question, avant d’avancer à pas de velours. « Là, il faut que je pèse chaque mot. Je n’ai pas les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas s’il y avait une bonne ou une mauvaise décision à prendre. Il y a le fond et la forme, je n’ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais en tant que sélectionneur, entraîneur, la forme me gêne. Je ne vais pas en dire plus, mais vous m’aurez compris », a-t-il déclaré.

La solidarité professionnelle.

