Samuel Umtiti se désole de la situation de Lyon

Big Sam est triste.

Rien ne va à Lyon, dépassé et battu samedi à Brest et avant-dernier de Ligue 1 après six journées. Une situation délétère qui attriste jusqu’aux anciens du club, à l’image de Samuel Umtiti. « Une équipe comme Lyon, pour moi, se doit de jouer le haut du tableau. J’ai été formé là-bas, quand j’ai commencé à jouer, c’était ça, il y avait cette mentalité de gagner tous les matchs », a réagi l’ancien défenseur central des Gones en conférence de presse, à la veille de défier Reims avec Lille.

2 – Lyon n'a pris que 2 points après 6 matches de Ligue 1 en 2023/24, soit son plus mauvais départ lors d'un exercice dans l'élite avec 1979/80 (2 nuls, 4 défaites, 18e en fin de saison et maintenu suite aux barrages). Bad Gones. #SB29OL pic.twitter.com/a8WR4st9ep — OptaJean (@OptaJean) September 23, 2023

Parti des bords du Rhône voilà sept ans, le champion du monde 2018 ne peut que constater les dégâts de loin. « Il y a des choses que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe à l’intérieur du club. Mais c’est vrai que ça me désole un peu de voir cette équipe en bas du classement, poursuit-il. Je leur souhaite de retrouver une stabilité, au club et à l’équipe. Mais j’espère qu’on finira devant eux, c’est le plus important ! »

Ne pas perdre le Nord, définition.