Brest crucifie Lyon et s’assoit dans le fauteuil de leader

Brest 1-0 Lyon

But : Mounié (87e)

Brest sur le podium et qui accueille des Lyonnais en position de barragiste, voilà une situation peu commune pour les deux équipes. Un rapport de force qui s’est vérifié sur la pelouse de Francis-Le Blé, où les Gones ont peiné pour la première de Fabio Grosso sur le banc. Dans la lignée de son magnifique début de saison, Brest a maintenu Lyon sous l’eau tout au long de la soirée, avant de l’emporter grâce à un coup de casque tardif de Steve Mounié (1-0). Les hommes d’Éric Roy sont les nouveaux patrons de Ligue 1.

Lyon dans le vent

Sans Rayan Cherki, laissé sur le banc par le nouveau boss rhodanien, Lyon fait étalage de ses nombreuses limites dès les premières minutes. Les Brestois sont à l’initiative, pressent haut, remportent presque tous les duels et se créent les occasions. Martin Satriano met une première fois Anthony Lopes à contribution (5e), tandis que Jérémy Le Douaron ne parvient pas à redresser sa tête dans une position intéressante (7e). Les Ty Zef sont également menaçants sur corner par l’intermédiaire de Brendan Chardonnet (18e) ou de Le Douaron (35e), mais c’est surtout sur une bonne action brestoise que l’ancien du Stade briochin passe tout proche de l’ouverture du score, échouant sur la transversale (24e). Une première période à sens unique achevée sans la moindre frappe tentée par les Gones, dépassés.

Mounié, entrée gagnante

Même physionomie au retour des vestiaires, tant et si bien que Grosso opère trois changements après seulement quelques minutes. Parmi les entrants, Mama Baldé vérifie que Marco Bizot ne s’est pas endormi avec un premier tir (53e), tandis qu’Alexandre Lacazette envoie un missile juste au-dessus (56e). Deux tentatives lointaines et un constat : l’OL est totalement incapable de s’approcher du but breton. Décalé sur la droite de la surface, Pierre Lees-Melou fait grimper le nombre d’arrêts de Lopes (57e), et Le Douaron se voit à nouveau ouvrir le score en se jetant au second poteau sur un centre de Chardonnet, mais toujours sans réussite (61e). Le premier ballon touché par les visiteurs dans la surface adverse est pour Lacazette, mais Bizot veille au grain (74e). Animée, la partie se débloque finalement grâce à l’entrant Steve Mounié : dans la continuité d’une action où il avait heurté le poteau, l’attaquant breton transperce Lopes d’un coup de tête gagnant (1-0, 87e). Brest prend les commandes de la Ligue 1, pendant que l’OL s’enfonce de plus en plus dans la crise.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Camara (Doumbia, 76e), Lees-Melou, Magnetti (Martin, 76e) – Del Castillo, Satriano (Mounié, 70e), Le Douaron (Brahimi, 84e). Entraîneur : Eric Roy.

Lyon (4-3-3) : Lopes – Kumbedi, Mata, Diomande, Tagliafico – Caqueret, Akouokou (Maitland-Niles, 52e), Tolisso – Nuamah (Baldé, 52e), Lacazette (Cherki, 79e), Moreira (Kadewere, 52e). Entraîneur : Fabio Grosso.

