Pronostic France Pologne : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

L'équipe de France clôture sa phase de groupes de l'Euro 2024 ce mardi.

Nos pronostics France Pologne

La France cherche son efficacité offensive

Candidate au titre dans cet Euro 2024, la France a rassuré ses supporters sur le plan défensif, en signant 2 matchs sans encaisser le moindre but. Avant la compétition, ce secteur de jeu était au centre des interrogations, car la charnière composée de Konaté et Upamecano avait fini difficilement la saison. Le joueur de Liverpool a perdu sa place au profit de Saliba, qui confirme son potentiel entrevu à Arsenal, tandis que le joueur du Bayern a retrouvé le plaisir avec les Tricolores. Pour sa première grande compétition avec les Bleus, Maignan a également rapidement levé les doutes en étant décisif dans des moments clés. Le portier de l’AC Milan est l’une des satisfactions de ce début de championnat. Si la défense s’est montrée rassurante, l’attaque inquiète. En effet, pour son entrée en matière dans cet Euro, la France s’était imposée contre l’Autriche sur centre de Mbappé dévié dans son but par un défenseur autrichien. Lors de son choc contre les Pays-Bas, la sélection tricolore a dominé son adversaire, mais a pêché dans la finition à l’image de Griezmann, maladroit sur deux situations à quelques mètres des buts néerlandais. Après les ratés de Mbappé face à l’Autriche, et les imprécisions de Griezmann, la France cherche son premier buteur dans cet Euro. Ce mardi, les Bleus veulent avant tout assurer leur place pour les 8es de finale. La France doit au minimum partager les points, mais nul doute que les Tricolores viseront la victoire pour avoir un 8e de finale un peu plus abordable.

La Pologne déjà à quai

La Pologne a connu une entame d’Euro très compliquée. Arrivée avec les forfaits de Milik et Cash, la sélection polonaise a vu Lewandowski se blesser lors du dernier match amical. L’attaquant du Barça a vu ses partenaires s’incliner en fin de rencontre contre les Pays-Bas lors de la 1re journée (2-1), alors qu’ils avaient ouvert le score par Buksa. Ensuite, les hommes de Probierz ont connu une nouvelle désillusion en étant battus par l’Autriche (3-1). Lors de cette rencontre, les Polonais ont subi de plein fouet l’incroyable pressing des hommes de Rangnick. Progressivement, la Pologne est revenue dans le match pour égaliser par Piatek. Dans un match devenu très équilibré, Probierz a ensuite lancé sa star, Lewandowski. L’attaquant blaugrana n’a rien pu faire, puisque l’Autriche a de nouveau haussé le ton en fin de match pour inscrire deux buts. Dernière de sa poule avec une différence de buts largement défavorable, la Pologne est déjà éliminée.

Du changement pour la Pologne, la France avec Mbappé

Absent contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé devrait retrouver le XI face à la Pologne. Le natif de Bondy devrait évoluer sur son côté gauche et porter un masque pour éviter tout nouveau choc sur son nez. Sans sa star, la France a montré son inefficacité face aux buts. Le bilan est assez éloquent lorsque Mbappé est absent, puisque les Bleus ont signé 5 nuls pour 2 revers sans leur star. Le retour du futur Madrilène devrait apporter une certaine réorganisation. Tchouaméni, rappelé contre les Pays-Bas, pourrait sortir des titulaires pour permettre à Rabiot de reprendre sa place, à moins que Didier Deschamps ne souhaite préserver Griezmann, pas au mieux lors des 2 premiers matchs. Impressionnant, Kanté est assuré de débuter, tout comme la défense composée de Koundé, Saliba, Upamecano et Hernandez. Décevants sur le front de l’attaque, Thuram et Dembélé pourraient voir la concurrence arriver rapidement. En face, la Pologne devrait pour la 1re fois de la compétition pouvoir aligner Lewandowski dès le coup d’envoi. De plus, le sélectionneur polonais devrait s’appuyer sur un groupe plus jeune en prévision des prochaines compétitions. Dans les buts, le niçois Bulka devrait débuter, tandis que Kiwior, Frankowski ou Zalewski devraient conserver leur place.

Les compositions probables pour ce France – Pologne :

France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez – Rabiot, Kanté, Griezmann (ou Tchouaméni)- Mbappé, Thuram, Dembélé (ou Kolo Muani).

Pologne : Bulka – Bednarek, Salamon, Kiwior – Frankowski, Piotrowski, Zieliński, Zalewski – Szymanski, Urbański – Lewandowsk.

Les Bleus rassurent

Solide jusque-là, l’équipe de France doit rassurer sur le plan offensif. La bonne nouvelle est qu’elle pourra compter sur Kylian Mbappé. Le Bondynois devrait être très motivé après avoir eu peur à cause de sa blessure au nez. Deschamps sait en général relancer ses hommes lorsque ceux-ci en ont besoin. Le technicien français est satisfait de ce qu’il voit et devrait faire quelques ajustements pour permettre aux Bleus de retrouver leur précision dans la surface adverse. Face à une Pologne éliminée, la France devrait faire le job pour s’imposer et valider sa place en 8es de finale.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le récap du jour : moi voudrais être chat