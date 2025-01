Pronostic Auxerre Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille s’impose à Auxerre

Remonté en Ligue 1 après avoir seulement passé 1 année en L2, Auxerre se comporte bien depuis le mois d’août. En effet, la formation bourguignonne est actuellement en 9e position avec 6 points de plus que le premier relégable. Ce bon parcours est en grande partie dû aux résultats obtenus à l’Abbé-Deschamps où les hommes de Pélissier ont pris 17 de leurs 21 points. En revanche, il convient de préciser que les Auxerrois restent sur 2 nuls en Ligue 1 à domicile face au PSG et Lens et sur une élimination en Coupe de France face à Dunkerque (0-1). Le week-end dernier, l’AJA était en déplacement pour son 1er match après la reprise. Bien rentré dans son match, le club bourguignon a ouvert le score à la Meinau par son buteur maison Traoré. Par la suite, Auxerre a subi la loi de Strasbourg qui est revenu pour s’imposer (3-1). Sur une série de 5 rencontres sans la moindre victoire, l’AJA est attendue de pied ferme par ses supporters ce vendredi.

En face, Lille est l’une des équipes de L1 jouant le plus cette saison, puisqu’elle a repris très tôt pour disputer les barrages de la Ligue des champions. Malgré cet enchaînement des matchs, le LOSC affiche un bilan très honorable puisque les Lillois sont en position favorable pour la qualification en Ligue des champions mais aussi parce qu’il est dans le coup en Ligue 1. En effet, la bande de Genesio se retrouve en 4e position avec seulement 2 points de retard sur le troisième, Monaco. Le week-end dernier, les Nordistes ont raté le coche en étant tenu en échec à domicile par Nantes (1-1). Lille arrive sur une très bonne dynamique de 18 rencontres sans la moindre défaite. En déplacement, les Lillois restent sur 3 matchs nuls face à Nice (2-2), Montpellier (2-2) et Marseille (1-1), à chaque fois avec des buts des deux côtés. Pour ce déplacement, Genesio espère pouvoir compter sur Zhegrova, absent face à Nantes. Perdant très peu, Lille devrait accrocher au moins le point du nul contre Auxerre.

