Pronostic Amiens Red Star : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens face à un Red Star sans Beye

Annoncé comme l’un des candidats aux playoffs l’an dernier, Amiens avait parfaitement lancé sa saison dernière avant de ronronner. Finalement, le club picard a certes fini dans la première moitié de tableau mais n’a jamais été dans le coup pour l’accession en L2. Omar Daf disposait pourtant d’un effectif de qualité. Pour débuter ce nouvel exercice, l’ancien coach de Sochaux et Dijon se voit offrir une deuxième chance ne pourra pas compter sur Gael Kakuta, parti en Iran. En revanche, l’Anglais Andy Carroll a prolongé l’aventure en Picardie comme l’ancien latéral de Séville, Corchia. Au rayon des autres mouvements, on note notamment l’arrivée du latéral gauche Rémy Vita en provenance du Fortuna Sittard qui sera le pendant de Corchia. Amiens se présente sans réelle certitude puisque le club picard n’a pas remporté le moindre match de préparation (5 revers et 3 nuls).

En face, le Red Star retrouve la Ligue 2 après plusieurs saisons passées en National. Grand architecte de la remontée, Habib Beye a décidé de quitter le club et a été remplacé par Gregory Poirier, ancien entraineur de Martigues. La saison passée, la formation francilienne avait largement dominé le championnat pour obtenir une montée méritée. Conscient de la difficulté de la Ligue 2, le Red Star s’est renforcé avec le capitaine de Rodez, Bradley Danger, mais aussi deux Niortais Durivaux et Renel. A noter que l’expérimenté Cheikh N’Doye est parti et recherche un nouveau challenge. Fort de son expérience, Amiens devrait s’imposer à domicile face à une équipe du Red Star qui va redécouvrir la Ligue 2, et avec orphelin d’Habib Beye.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

