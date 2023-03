Pep Guardiola affrontera Vincent Kompany en FA Cup

Guardiola, centre de formation à lui seul.

La magie de la coupe n’a pas de limites. La preuve avec le tirage au sort des quarts de finale de FA Cup, où se retrouveront Vincent Kompany et son professeur Pep Guardiola, respectivement entraîneurs de Burnley et de Manchester City. Vainqueur de Fleetwood Town (D3) ce mercredi (1-0), le Belge réalise des débuts plus que convaincants. Actuel leader de Championship avec 72 points, la montée est plus qu’envisageable pour des Clarets qui évoluaient en Premier League, l’an dernier.

Si celle-ci se réalise, Vincent Kompany pourrait former, avec Mikel Arteta et Erik ten Hag, un trio d’élèves de Guardiola qui l’affronteront donc en championnat la saison prochaine. Des noms auxquels s’ajoutent ceux de Xavi au FC Barcelone, actuel leader de Liga, ou Xabi Alonso, récent tombeur de l’AS Monaco avec le Bayer Leverkusen. Pour ce qui est des trois autres affiches de ces quarts de FA Cup : Sheffield United défiera les Blackburn Rovers, Brighton sera opposé au petit Poucet Grimsby (D4, parvenu à éliminer Southampton 1-2), et Manchester United tentera d’écarter Fulham.

Rendez-vous le 18 mars prochain, 16 heures.

