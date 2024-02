Pep Guardiola inspire l’entraîneur des Boston Celtics

Le GOAT ultime des entraîneurs de sport ?

Le spectre tactique de Pep Guardiola est si puissant qu’il s’invite dans les cahiers de stratégie des entraîneurs de basket-ball. Le coach des Bostons Celtics, Joe Mazzulla, a avoué dans The Athletic être un grand fan du tacticien espagnol, au point d’en faire une source d’inspiration : « J’étudie beaucoup Manchester City et j’étudie beaucoup Pep. » Selon lui, le style de Guardiola, avec des joueurs en perpétuel mouvement sur le terrain, correspond parfaitement aux attentes du parquet. « C’est l’essence même du basket et de la contre-attaque au football », dit-il.

Et ce n’est pas le seul. En octobre 2022, Klay Thompson des Golden State Warriors louait les consignes tactiques de son entraîneur Steve Kerr, un autre disciple revendiqué de Guardiola et de son fameux tiki-taka. «Toujours trouver le partenaire démarqué, bouger sans cesse, ça maximise mes points forts et ceux de Steph [Curry] », avait expliqué le Warrior. Une chorégraphie parfaitement orchestrée qui a permis à la franchise de surclasser la NBA, à la manière du Barça, du Bayern et de City sous les ordres de Guardiola.

Peut-être que le futur de Pep n’est finalement pas sur le banc d’une sélection.