Le ouin-ouin de Pep Guardiola, obligé de prendre le car plutôt que l’avion

Depuis plusieurs saisons, Pep Guardiola s’est trouvé un combat perpétuel face au calendrier démentiel auquel sont soumis les plus grands clubs d’Europe : des matchs tous les trois jours, avec des pauses bien trop rares et des déplacements parfois périlleux. À part un voyage à Belgrade pour affronter l’Étoile rouge en Ligue des Champions, les Skyblues sont relativement préservés de ce côté-là, cette saison. Mais l’entraîneur catalan a tout de même trouvé le moyen de râler pour un trajet de Newcastle à Manchester, soit 2h30 à 3h de car à effectuer après le match de ce mercredi soir contre les Magpies en League Cup.

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais nous ne pouvons pas revenir en avion, il y a un problème avec les avions, regrette celui qui ne doit pas souvent calculer son empreinte carbone. Nous devons prendre le bus, nous serons donc de retour deux ou trois heures plus tard, beaucoup plus tard que prévu après le match. Nous arrivons très tard dans la nuit de mercredi à jeudi, et dès vendredi nous devons nous rendre à Wolverhampton… Après, nous irons en Allemagne pour jouer la Ligue des champions. » Pep Guardiola doit donc attendre avec impatience fin octobre pour le derby de Manchester. Pour ce déplacement jusqu’à Old Trafford, le bus devrait suffire.

S’il cherche un nouvel adjoint, Christophe Galtier est encore libre.

