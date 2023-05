Guardiola obtient trois nouveaux trophées d'entraîneur de l'année en Angleterre

Un joli triplé, en attendant celui de ses poulains.

Congratulations to @mancity Manager Pep Guardiola for winning the Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/lLABfD5Lik — LMA (@LMA_Managers) May 30, 2023

Après sa folle saison avec Manchester City, Pep Guardiola vient d’être élu manager de l’année en Premier League ce mardi, devançant Mikel Arteta (Arsenal), Roberto De Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United) et Marco Silva (Fulham). Le Catalan remporte ainsi le trophée pour la quatrième fois après 2018, 2019 et 2021. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il a aussi été sacré par ses pairs, raflant les trophées LMA (The League Managers Association) de l’entraîneur de la saison (un classement qui comprend également les entraîneurs de Championship, League One et League Two) et de l’entraîneur de la saison en Premier League. Le technicien a permis aux Citizens de remporter leur troisième titre de champion d’Angleterre de suite, cette fois devant Arsenal.

La bande à Erling Haaland (meilleur joueur de la saison) peut encore réaliser le triplé historique avec une finale de FA Cup face à Manchester United, ce samedi, et celle de la C1 contre l’Inter le 10 juin prochain. L’autre personnalité mise à l’honneur ce mardi est Vincent Kompany : le Belge a été élu meilleur entraîneur de Championship par la LMA après sa saison extraordinaire avec Burnley, champion de l’antichambre. L’ancien capitaine de City a notamment devancé Michael Carrick (Middlesbrough), Paul Heckingbottom (Sheffield United), Rob Edwards (Luton Town) et Mark Robins (Coventry).

Congratulations to @BurnleyOfficial Manager Vincent Kompany for winning the Sky Bet Championship Manager of the Year Award #LMAAnnualAwards @efl @skybet pic.twitter.com/xRyl0hI9aK — LMA (@LMA_Managers) May 30, 2023

On attend avec impatience la nouvelle rencontre entre Burnley et City, la saison prochaine.

