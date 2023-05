Vous ne devinerez jamais qui a été élu meilleur joueur de Premier League

Il va recevoir autant de récompenses qu’il a mis de buts.

Deux semaines après avoir été élu meilleur joueur de la saison par la Football Writers’ Association, l’association des journalistes anglais, Erling Haaland a de nouveau été honoré ce samedi. La Premier League a également désigné le Cyborg norvégien comme le meilleur joueur de cet exercice 2022-2023. Auteur de 36 buts en 35 matchs, et nouveau recordman du nombre de pions en une saison de PL, l’attaquant peut remercier les fans, les 20 capitaines et les « experts » qui constituaient le jury.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX

— Premier League (@premierleague) May 27, 2023