Pas de surprise en FA Cup, une belle affiche à venir en quarts

Si personne n’a inscrit de quintuplé comme Erling Haaland la veille contre Luton Town, la logique a plutôt été respectée ce mercredi lors des quatre dernières rencontres du 5e tour de FA Cup.

Un but de Casemiro à la 89e a permis à Manchester United d’éviter le traquenard au City Ground (0-1) ; malgré un doublé de Mateo Joseph, Chelsea s’en est sorti à domicile contre Leeds (3-2), grâce à une réalisation au buzzer signé Conor Gallagher ; dans le choc du ventre mou de Premier League, Wolverhampton (9e) a pris le dessus sur Brighton (7e) grâce à un Mario Lemina buteur dès la deuxième minute du jeu (1-0) ; et enfin la classe biberon de Liverpool a tapé Southampton (3-0) avec des buts marqués par deux joueurs de 18 ans, Jayden Danns (doublé) et Lewis Koumas. Oui, cette année, les jeunes Reds ont décidé de faire la loi en coupes.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆🇬🇧 #FACup 💎 Avec ses jeunes pépites, Liverpool élimine Southampton 3-0 ! 🔥 Koumas et Danns (doublé) ont marqué ! ⚔️ Les Reds affronteront Manchester United en quarts de finale !

Les quarts de finale, le 16 mars, nous offriront d’ailleurs un United-Liverpool, mais aussi un Manchester City-Newcastle. Youpi !

Your finalised #EmiratesFACup quarter-final draw 👇

Les scores :

Liverpool 3-0 Southampton

Wolverhampton 1-0 Brighton

Nottingham Forest 0-1 Manchester United

Chelsea 3-2 Leeds