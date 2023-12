Olivier Dall’Oglio serait le prochain entraîneur de Saint-Étienne

Il est de retour.

Plus d’un an après la fin de son aventure à Montpellier, Olivier Dall’Oglio va retrouver un banc. Le Gardois devrait succéder à Laurent Batlles au poste d’entraîneur de Saint-Étienne. Selon les informations du Progrès, un accord aurait été trouvé avec la direction stéphanoise ce dimanche. Il est attendu lundi à L’Étrat pour parapher un contrat de six mois avec une année en option en cas de remontée en Ligue 1.

🚨 L'#ASSE tient son nouvel entraîneur en la personne d'Olivier Dall'Oglio 👇 https://t.co/OmFWWFRWg0 — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) December 10, 2023

Accompagné de son adjoint Grégory Peres, Dall’Oglio, passé également par Brest et Dijon, devrait animer sa première séance d’entraînement mardi matin.

Les retrouvailles avec les anciens brestois s’annoncent savoureuses.

Nîmes se paie Saint-Étienne en Coupe de France