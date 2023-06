Messi a offert à Neymar le trophée que le PSG lui avait donné

Une dernière passe dé pour la route.

Le 3 juin dernier, juste avant sa dernière partie avec la liquette du Paris Saint-Germain sur le dos, Nasser Al-Khelaïfi avait, tout comme à Sergio Ramos, offert à Lionel Messi un trophée décoré du numéro 30 arboré par l’Argentin dans la capitale. Une récompense non conservée par la Pulga qui l’a donnée à son pote Neymar pour la bonne cause.

O Cazé acabou de arrematar o troféu do Messi e um jantar com a Deborah Secco no leilão do Instituto Neymar Jr por 825 MIL REAIS Ele gastou quase 1 milhão de reais, vem aí a live de 24 horas pic.twitter.com/BYd5iG2YQy

