Neymar reçoit une amende

À vue de Ney, ça ne sent pas bon pour le Brésilien cette histoire.

Déjà en difficulté avec son voisinage français, Neymar fait à nouveau parler de lui pour une de ses demeures située au Brésil. L’AFP révèle ce dimanche que le Brésilien a été condamné à payer une amende – dont le montant n’a pas encore été fixé – pour avoir ignorer un ordre lui indiquant de stopper des travaux visant à construire une plage et un lac artificiel. La municipalité de Mangaratiba, lieu où est située cette résidence, raconte même que des inspecteurs chargés du respect de l’environnement ont constaté, ce samedi, qu’il y avait « de l’activité en violation de l’ordre d’éloignement » prononcé.

Pour cette même résidence de Mangaratiba, le joueur du Paris Saint-Germain risque également une amende d’un million de dollars pour diverses « infractions environnementales. » Alertées par des messages postés sur les réseaux sociaux, les autorités ont découvert qu’un cours d’eau avait été détourné et que de l’eau été prélevée sur une rivière. Au menu également, des excavations et déplacements non autorisés de terre, de pierres et de rochers, en plus de l’utilisation de sable de plage sans permis.

Un petit tour en Arabie saoudite pourrait bien l’aider à régler tous ses problèmes.

