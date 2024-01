Liverpool clarifie sa position sur la blessure de Salah

Loin des yeux, près du cœur.

Ce mercredi, Mohamed Salah retournera à Liverpool pour soigner sa blessure aux ischio-jambiers (survenue face au Ghana, le 18 janvier 2024) à la suite d’un accord entre sa sélection et son club. L’Égyptien aux 96 sélections devrait être éloigné des terrains pour au moins trois semaines et pourrait manquer presque toute la Coupe d’Afrique des nations se clôturant le 11 février prochain.

Entre potentiel mépris de la CAN et exercice de communication de la part des Reds, Liverpool s’est expliqué par l’intermédiaire de Pepijn Lijnders, adjoint de Jürgen Klopp présent en conférence de presse. Celui-ci explique que « le club a été dévasté d’apprendre qu’il s’était blessé ». Il argumente également en faveur de la prise en charge, sur les bords de la Mersey, du capitaine des Pharaons : « La seule raison pour laquelle notre équipe médicale et la leur ont décidé de le faire revenir ici, c’est pour lui donner la meilleure chance possible d’être disponible pour la finale, si l’Égypte atteint la finale. »

Que Mohamed Salah revienne en Côte d’Ivoire et remporte sa première CAN : l’histoire est en marche.

Mohamed Salah, plaie d'Égypte ?