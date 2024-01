Jürgen Klopp s’exprime sur la blessure de Mohamed Salah

L’inquiétude règne chez les Pharaons.

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, s’est exprimé ce vendredi concernant la blessure aux ischios-jambiers de Mohamed Salah, sorti juste avant la mi-temps du match opposant l’Égypte au Ghana ce jeudi en phase de groupes de la CAN (2-2). À la veille du match Bournemouth-Liverpool en Premier League, l’Allemand avoue avoir été « choqué » quand il a vu le gaucher rester au sol, soulignant que l’ailier de Liverpool « a rarement besoin de sortir, donc il y a certainement quelque chose ».

"In the moment, it was a shock!" 😯

Jurgen Klopp reacts to Mohamed Salah's suspected hamstring injury after being substituted in Egypt's Africa Cup of Nations game against Ghana 🗣 pic.twitter.com/iPwe7nh6bX

