Ligue Europa Conférence : toutes les infos sur le tirage au sort à venir pour le LOSC

Lille fait son chemin.

Le LOSC s’est facilement qualifié pour le premier quart de finale européen de son histoire en assurant le nul contre le Sturm Graz ce jeudi soir et attend maintenant de connaître la suite de son programme. Les Dogues devront attendre leur tour, qui arrivera après la Ligue des champions et la Ligue Europa ce vendredi. Le tirage au sort des quarts de finale, mais aussi des demies, est prévu ce vendredi à 14 heures, à Nyon en Suisse. Il sera diffusé sur Canal +, beIN Sports et RMC Sport.

Le plateau est moins effrayant que celui dans lequel se trouve l’OM en C3, mais il sent bon la Coupe d’Europe et il laisse de l’espoir aux Lillois. Aston Villa se présente comme le gros morceau à éviter, alors que le LOSC pourrait également hériter de la Fiorentina, Fenerbahçe, le PAOK Salonique, le Viktoria Plzeň, le Club Bruges et l’Olympiakos, qui a réalisé une remontada dantesque contre le Maccabi Tel Aviv pour rejoindre les quarts.

Laissez-nous croire en une épopée jusqu’en finale.

C4 : Aston Villa s'amuse, l'Olympiakos retourne le Maccabi Tel Aviv dans la folie et la Fiorentina assure l'essentiel