Ligue Europa : toutes les infos sur le tirage au sort à venir pour l'OM

Du lourd à venir.

L’OM n’est pas passé loin d’un scénario improbable ce jeudi soir à Villarreal, qui l’aurait privé de se poser devant le tirage au sort des quarts de finale. Heureusement pour les hommes de Jean-Louis Gasset, c’est passé, et les Marseillais pourront être au taquet pour connaître leur prochain adversaire. Le tirage au lieu ce vendredi à 13 heures et sera diffusé sur Canal + Foot et RMC Sport 1. Il concernera les quarts, bien sûr, mais également les demi-finales, ce qui permettra aux Phocéens de se projeter un peu plus loin dans la compétition s’ils ne sont pas trop superstitieux.

Il faudra quand même être très solide et performant pour se faufiler dans le dernier carré, le plateau étant désormais très relevé. Si celui de la Ligue des champions peut faire saliver, la petite sœur tire son épingle du jeu. L’OM aura donc le choix entre Liverpool, West Ham, l’AC Milan, l’Atalanta, la Roma, le Bayer Leverkusen et le Benfica Lisbonne. Il s’agira cette fois de ne pas passer totalement à côté de l’une des deux manches.

Alors, quel est votre tirage préféré ?

