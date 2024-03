Le plateau des quarts de finale de C1 est le plus relevé depuis plus de 20 ans

Les champions des champions.

Les huitièmes de finale de Ligue des champions ont terminé de livrer leur verdict, ce mercredi. On connait donc désormais les huit derniers prétendants au sacre, et cela promet. Car absolument tous les clubs qualifiés en quarts de cette édition 2023-2024 ont déjà atteint la finale de la compétition par le passé : le PSG (une finale, en 2020), Arsenal (une finale, en 2006), l’Atlético (3 finales, en 1974, 2014 et 2016), le Borussia Dortmund (2 finales, dont une victoire en 1997), Manchester City (2 finales, dont une victoire en 2023), le FC Barcelone (8 finales, dont 5 victoires), le Bayern Munich (11 finales, dont 6 victoires), et le Real Madrid (17 finales, dont 14 victoires).

#DATO Una LOCURA 🤯🤯🤯 La dificultad de esta Champions. TODOS los cuartofinalistas de la Copa de Europa han llegado a la FINAL de la Champions en alguna edición. No sucedía desde 2003: ✅ Madrid ✅ Barcelona ✅ MCity ✅ Bayern ✅ Dortmund ✅ PSG ✅ Arsenal ✅ Atlético pic.twitter.com/kV8dLHnj71 — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) March 13, 2024

Un tel cas de figure n’était plus arrivé depuis l’édition 2002-2003 (Real, Manchester United, Juventus, Barça, Ajax, AC Milan, Inter, Valence), remportée par le Milan. La saison dernière par exemple, une équipe sans finale à son actif, le Napoli, s’était glissée en quarts de finale.

Vite, le tirage !

