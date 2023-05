Les meilleurs dribbleurs du monde sont Brésiliens

Sans surprise, le toucher de balle est un art venu du Brésil.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football CIES s’est penché sur les spécialistes du dribble qui n’ont pas encore soufflé leur 23e bougie mais ont une expérience d’au moins 1500 minutes de jeu cette saison (oui c’est très précis). Ce nouveau classement prend en compte le pourcentage de dribbles réussis, ainsi que le niveau sportif des coéquipiers et adversaires, et sans étonnement, les Brésiliens sont à l’honneur. Ainsi, le Madrilène Vinícius Júnior occupe la première place devant Ângelo Gabriel (Santos FC), classé deuxième avec 64,2% de dribbles réussis et son ami de vestiaire, Rodrygo Goes, assis à la cinquième place. Le joga bonito popularisé par Pelé est donc encore d’actualité.

Pour trouver le premier français du classement il faut regarder à la 13e place pour voir s’y glisser Michael Olise, l’ailier de Crystal Palace, en réussite sur 58,5% de ses tentatives. La Ligue 1 non plus n’est pas à l’honneur dans ce classement puisque son seul représentant est le Lensois David Costa qui accroche une belle 19e place.

En tout cas, ils sont peut-être bons en dribbles mais n’ont pas gagné un trophée depuis 2019.

Hot Take !