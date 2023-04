Les joueurs du Napoli accueillis comme des héros à leur retour de Turin

Il ne manque qu’une chose : le Scudetto.

Avec leur victoire à Turin face à la Juve ce dimanche (0-1), les hommes de Luciano Spalletti se sont encore un peu plus rapprochés du titre. La défaite de son dauphin, la Lazio, face au Torino la veille (0-1) a permis au Napoli d’accentuer son avance en tête de la Serie A (dix-sept points). Un écart qui pourrait devenir définitif dès le week-end prochain, en cas de victoire de Naples samedi contre la Salernitana au Stadio Diego Maradona et de défaite de la Lazio le lendemain contre l’Inter à San Siro. Malgré ce grand pas, le coach Spalletti reste dans rôle, très mesuré tant que rien n’est mathématiquement acquis : « Mais on doit encore attendre avant de déboucher les bouteilles et les cœurs, parce qu’il y a encore un peu de temps », a-t-il déclaré après la rencontre au micro de DAZN.

Un avant goût de ce qui va se passer le 04 juin. pic.twitter.com/D0vWoZ0SFM — SSC NAPOLI 🇫🇷 (@NapoliFanFRA) April 24, 2023

Toutefois, le retour de son équipe en Campanie, avait tout de celui d’un champion d’Italie. Privés de Scudetto depuis 1990, les supporters napolitains n’ont pu s’empêcher de réserver à leurs héros, un accueil digne de ce nom cette nuit. Sur le toit du bus, Osimhen et Kvaratskhelia savouraient le bain de foule. Selon la Gazzetta dello Sport, c’étaient près de 10 000 tifosi qui attendaient l’atterrissage des joueurs du Napoli à l’aéroport de Naples à 2h40 du matin.

Le Napoli grille la Juve