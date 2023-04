Le Napoli grille la Juve

Juventus 0-1 Naples

But : Raspadori (90e+3) pour le Napoli

C’était un choc qui n’en était pas un jusqu’à dix, quinze minutes de la fin. Et puis, ce Juve-Naples s’est enflammé pour terminer dans un brasier ardent et un baiser mortel de Giacomo Raspadori, magnifique héros et buteur au bout du suspens, qui n’est pas sans rappeler le coup de casque de Kalidou Koulibaly de 2018. Il n’y aura peut-être pas 20 000 personnes à l’aéroport de Naples ce soir, pas non plus des tonnes de feux d’artifices tirés dans le ciel de Campanie et pourtant : le SSC Napoli voit plus que jamais son troisième Scudetto lui tendre les bras.

De l’ennui pour débuter

Dans un Allianz Stadium survolté et conscient que, pour l’heure, la Juve se bat pour retrouver une place en C1 l’an prochain, c’est le Napoli qui met le pied sur le cuir d’entrée. Avec Tanguy Ndombele au milieu, les Partenopei tiennent le ballon comme un véritable leader mais pêchent à réellement inquiéter leurs homologues turinois. Pas un tir dangereux, pas un mouvement dans la surface, ce premier acte est clairement décevant pour la meilleure attaque du championnat. En face, la Juve fait ce qu’elle peut en contre mais n’est pas loin d’être dans le vrai, lorsqu’Adrien Rabiot déboule côté droit et un adresse un centre tendu qui file devant le but d’Alex Meret. Clairement, cette première période entre juventini et napoletani ne restera pas dans les annales du foot.

Naples fait un pas de plus vers le Scudetto

Le deuxième round met dix minutes avant de s’emballer, moment choisi par Kvicha Kvaratskhelia pour déclencher une chiche du gauche qui est captée par Wojciech Szczęsny. Le Napoli passe la deuxième, les déplacements de Victor Osimhen sont de plus en plus tranchants et, à vingt minutes de la fin, le Nigérian voit sa tentative repousée par le poteau turinois. La Juve a eu chaud, mais c’est bien elle qui va repartir de son antre avec un beau sac de regrets. Sur un contre éclair, Angel Di Maria pénètre plein axe et ajuste Alex Meret. L’Allianz Stadium explose, en vain : au départ de l’action, Arkadiusz Milik avait bien fait faute sur Stanislav Lobotka. Les Turinois s’énervent, prennent des cartons jaunes à l’image de Nicolo Fagioli ou Angel Di Maria, et le nouveau but (toujours justement) refusé de Dusan Vlahovic sur un rush de Federico Chiesa n’arrange rien. Pire : dans le temps additionnel, le Napoli va éteindre la Juve sur un centre au second poteau d’Ejif Elmas repris victorieusement de volée par Giacomo Raspadori (0-1, 90+3) entré six minutes plus tôt. Naples n’est plus qu’à une victoire, en cas de mauvais résultat de la Lazio, du Scudetto après lequel il court depuis trente-trois ans. La bataille pour la C1, elle, est plus que jamais indécise.

Juventus (3-5-1-1) : Szczesny – Gatti, Rugani, Danilo – Cuadrado, Miretti (Di Maria, 61e), Locatelli, Rabiot, Kostic (Chiesa, 61e) – Soulè (Fagioli, 66e) – Milik (Vlahovic, 90e). Entraîneur : Max Allegri.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera – Anguissa, Lobotka (Rrahmani, 90e), Ndombele (Zielinski, 68e) – Lozano (Elmas, 68e), Osimhen, Kvaratskhelia (Raspadori, 86e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Revivez le succès du Napoli face à la Juventus (0-1)