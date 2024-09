Deux Françaises parmi les 30 joueuses nommées pour le Ballon d’or féminin

Vers un doublé ?

Sacrée Ballon d’or féminin en 2023, Aitana Bonmatí (FC Barcelone) peut-elle récidiver cette année ? Avec un triplé championnat, Coupe, Ligue des champions, ainsi qu’une Ligue des nations avec l’Espagne, elle fait évidemment partie des prétendantes très sérieuses pour le trophée individuel décerné le 28 octobre prochain. Parmi les 30 joueuses nommées, on retrouve trois pensionnaires de l’Olympique lyonnais, Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Tabitha Chawinga (qui portait les couleurs du Paris Saint-Germain lors de la saison 2023-2024). Les Parisiennes Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto sont les seules Françaises de cette longue liste.

Celle-ci se compose donc de… Barbra Banda (Shanghai, Orlando Pride), Tarciane (Corinthians, Houston Dash), Lauren Hemp (Manchester City), Trinity Rodman (Washington Spirit), Manuela Giugliano (AS Rome), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Glodis Viggosdottir (Bayern Munich), Mariona Caldentey (FC Barcelone, Arsenal), Lauren James (Chelsea), Lea Schüller (Bayern Munich), Patricia Guijarro (FC Barcelone), Gabi Portilho (Corinthians), Caroline Graham Hansen (FC Barcelone), Sjoeke Nüsken (Chelsea), Yui Hasegawa (Manchester City), Lucy Bronze (FC Barcelone, Chelsea), Salma Paralluelo (FC Barcelone), Giulia Gwinn (Bayern Munich), Khadija Shaw (Manchester City), Alexia Putellas (FC Barcelone), Sophia Smith (Portland), Ewa Pajor (Wolfsburg, FC Barcelone), Alyssa Naeher (Chicago) et Mayra Ramirez (Chelsea).

Elles sont 30, il n’en restera qu’une.

Les Bleues ont un nouveau sélectionneur