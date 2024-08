Leonardo Balerdi forfait pour le rassemblement avec l'Argentine

La doublette olympique.

La Fédération argentine (AFA) a confirmé ce mercredi les forfaits de Leonardo Balerdi et Nicolás Tagliafico pour le prochain rassemblement de l’Albiceleste. Le défenseur de l’OM et celui de l’OL manqueront les rencontres face au Chili (6 septembre) et à la Colombie (10 septembre), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Lyonnais n’a pas encore joué cette saison, son forfait était pressenti. Touché à la cuisse lors du match face à Reims (2-2), le nouveau capitaine marseillais sera sans surprise absent pour le déplacement à Toulouse, samedi. Le club phocéen a précisé dans un communiqué que « les examens réalisés ont montré une lésion au quadriceps de la cuisse droite », sans toutefois préciser la durée exacte de son indisponibilité.

#SelecciónMayor Los defensores Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico serán baja de la convocatoria para los partidos ante @LaRoja y @FCFSeleccionCol por lesión. pic.twitter.com/Amx7sRTwdr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2024

Un revenant en sélection argentine