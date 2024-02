Le Real Madrid en passe de réaliser un coup double avec les frères Mbappé

Braquage à la madrilène.

Un Mbappé qui débarque sans devoir payer une indemnité de transfert, c’est déjà pas mal, mais deux Mbappé pour le prix de zéro, cela ressemble au casse du siècle. Kylian Mbappé, qui a annoncé au Paris Saint-Germain qu’il ne prolongera pas l’aventure dans la capitale française, devrait débarquer gratuitement à Madrid, avant la fin de l’été, mais il ne fera probablement pas le voyage seul. La presse espagnole révèle ce mardi que le champion du monde 2018 pourrait bien déménager en famille de l’autre côté des Pyrénées, avec dans sa valise son petit frère Ethan, sur demande expresse du clan Mbappé – et la Casa Blanca n’est pas fermée à cette idée.

Le Français âgé de 17 ans, qui est entré en jeu une fois en championnat et qui a fait deux apparitions en Coupe de France, pourrait lui aussi vivre ses dernières heures chez les Rouge et Bleu. Pourtant, Ethan avait confirmé à son entraîneur Luis Enrique, au lendemain de l’annonce de Kyks aux dirigeants parisiens, qu’en tant que « Titi », il resterait au PSG. Simple rumeur ? Coup de pression de Fayza Lamari, la maman des deux frères, pour que le PSG s’empresse de lui faire signer son premier contrat professionnel ? Malgré tout, rien n’assure que Carlo le fera jouer en équipe première et Ethan devrait se retrouver à jouer avec le Castilla, sous les ordres du légendaire Raúl.

Décidément, la saga Mbappé n’est pas vouée à s’arrêter de sitôt.