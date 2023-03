Ne pas faire de blague sur le seum, ne pas faire de blague sur le seum…

Victorieux 1-0 sur sa pelouse contre Liverpool ce mercredi, le Real Madrid a confirmé son succès de l’aller (2-5) et se retrouve qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une belle soirée qui ne s’est pourtant pas traduite dans les déclarations d’après-match, où un sujet inattendu a été abordé par Thibaut Courtois. Au micro de l’émission El Chiringuito, le gardien belge en a profité pour régler ses comptes avec l’assistant vidéo de… Manchester City-Leipzig : « Hier, la décision de la VAR d’appeler l’arbitre dans le match de City était due à un frottement du bras, et c’est le même arbitre qui ne nous a pas donné de penalty il y a deux ans, alors que la main était décollée. »

🎙️ COURTOIS no se olvida de Hernández Hernández: 👉 "Ayer estaba en el VAR y llamó por una mano del Leipzig…" 👉 "En un derbi le llamaron por una mano más clara que no pitó. No se explica…" ➡️ Su respuesta a @JLSanchez78, en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/QJmCUGVOY6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 15, 2023

Sur l’action en question, l’arbitre espagnol Alejandro Hernández a appelé l’arbitre principal Felix Zwayer à sanctionner le pauvre Benjamin Henrichs et à accorder un penalty – très généreux – aux Skyblues contre les Allemands. Courtois reproche à l’Espagnol d’avoir pris cette décision alors qu’il n’avait pas sifflé une main en faveur des Madrilènes, contre l’Atlético de Madrid dans un match de Liga 2021 (1-1). Une incohérence qui laisse perplexe le gardien de 30 ans : « Je ne dis pas que je doute de sa parole, mais on n’explique pas pourquoi hier il a bien appelé l’arbitre à la VAR et qu’il n’a pas sifflé de penalty il y a deux ans. Je ne me suis jamais senti lésé, mais à la fin on ne sait jamais. J’espère que tout le monde est honnête. » Un sous-entendu lourd de sens quand on le met en perspective avec le scandale d’arbitrage qui éclabousse actuellement le FC Barcelone de l’autre côté des Pyrénées.

Courtois mais rancunier.

