Le communiqué acide du Barça sur Lionel Messi

Un vent glacial dans la nuit de Barcelone.

Lionel Messi a mis une belle clim au Barça en signant à l’Inter Miami. Les Hérons l’ont annoncé via leurs réseaux sociaux ce mercredi soir. Les Catalans avec un brin de seum ont publié un communiqué pour « souhaiter bonne chance » à leur ancienne star « sa nouvelle étape professionnelle ». Joan Laporta et Jorge Messi lui préparent un hommage. « Le lundi 5 juin, Jorge Messi, père et représentant du joueur, a fait part au Président du FC Barcelona, Joan Laporta, de la décision de Leo Messi de signer à l’Inter de Miami », précise le club Culé. L’offre du FC Barcelone a été refusée par le clan Messi.

Communiqué du FC Barcelone sur la décision de Leo Messi de jouer à l'Inter de Miami 👉 https://t.co/70mRgfM7hO pic.twitter.com/tc2vT1WnBO — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) June 7, 2023

« Le Président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons », souligne la bande à Xavi. Lionel Messi arrive dans une équipe ayant limogé son entraîneur et bon dernier de la conférence Est de MLS. Avec le PSG, le champion du monde 2022 a disputé 41 matchs pour 21 buts et 20 passes décisives.

La Pulga a l’assaut de la MLS.

