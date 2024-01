L’Inter Miami aurait refusé de jouer en amical contre le FC Barcelone

En même temps, quel intérêt de jouer contre sa propre maison de retraite ?

Les retrouvailles entre Lionel Messi et le FC Barcelone, ce ne sera pas pour l’été prochain. Alors qu’il est en pleine planification de sa tournée estivale, le club catalan compte se rendre sur la côte Est des États-Unis, comme il l’avait fait en 2023. New York, Orlando… Mais aussi Miami ? Selon le Mundo Deportivo, le Barça aurait proposé à l’Inter Miami un match amical, que la franchise de David Beckham aurait refusé.

Les Floridiens seront en plein dans la Leagues Cup, dont ils sont les tenants du titre, et qui regroupe les clubs américains et mexicains. Impossible pour l’Inter de se libérer. Et puis, au sortir de la Copa América, il aurait été peu probable que Messi joue. La Pulga, Sergio Busquets, Luis Suárez et Jordi Alba ne pourront donc pas retrouver leur ex. En revanche, ils retrouveront leur meilleur ennemi le 1er février, puisqu’ils affronteront Cristiano Ronaldo et Al-Nassr à Riyad dans le cadre d’un match amical.

Le Barça que Messi a le plus de chance de croiser, c’est le Barcelona SC équatorien.

