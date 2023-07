Alba va rejoindre l’Inter Miami

Le FC Barcelone d’Amérique.

Après avoir enregistré l’arrivée de Busquets et Messi, l’Inter Miami est en passe de réaliser un triplé en enrôlant Jordi Alba, l’ancien latéral gauche du club catalan. C’est en tout cas ce qu’à assurer Jorge Mass, le propriétaire de la franchise floridienne, à l’issue du premier entraînement de ses deux anciens coéquipiers : « Jordi Alba signera aujourd’hui (mardi) »

Jordi Alba will be the next signing of Inter Miami as the agreement is being sealed — just waiting on final details then he’ll sign the contract as president Mas said, it’s imminent 👚🇪🇸🇺🇸

Here we go ✔️ pic.twitter.com/0RUvQGrz99

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023