Clément Lenglet retourne à Barcelone

Clément Lenglet redevient Clément Lecatalan.

Après une saison passée dans le nord de Londres, sous les couleurs de Tottenham, Clément Lenglet va retourner à Barcelone, comme l’ont annoncé les Spurs ce jeudi. Le défenseur français, prêté un an sans option d’achat, n’a donc pas convaincu les dirigeants londoniens de s’attaquer à lui cet été, alors que l’ex-Nancéien ne semblait pas fermer la porte à un transfert définitif. Arrivé cet hiver en prêt, Arnaut Danjuma, qui disposait d’une option d’achat de 30 millions d’euros, va lui aussi retourner au bercail, à savoir Villarreal. Les Spurs ont également remercié une dernière fois Lucas Moura, libre cet été et dont on savait déjà qu’il ne prolongerait pas.

Following the conclusion of the 2022/23 season, we have submitted our retained list of players.

We thank the players who are leaving us for their service to the Club and wish them the best in the next stage of their careers.

